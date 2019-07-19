В Тамбовской области мужчина ограбил 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-19T09:59:06+03:00

Изменить размер текста: A A

18 июля в 15:40 в дежурную часть поступило сообщение от 51-летней жительницы дома по улице Красноармейской города Моршанска. Женщина сообщила полицейским о факте грабежа в отношении 10-летнего ребенка.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Пострадавший 10-летний мальчик был сильно напуган, но, тем не менее, сумел дать сотрудникам полиции показания. Он пояснил, что в этот дом пришел к другу. Когда зашел в подъезд, то на него напал неизвестный мужчина и выхватил из рук сотовый телефон «Ксиоми», а также сумку, в которой был кошелек и проездной билет. Совершив грабеж, злоумышленник скрылся. Спустя несколько минут из одной квартиры вышла женщина, которой ребенок рассказал о произошедшем, и она незамедлительно сообщила о данном происшествии в полицию.

- Полицейские буквально по «горячим следам» установили личность подозреваемого в грабеже, и он был задержан. Грабителем оказался 27-летний житель этого же дома, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он признался, ведется документирование его преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU