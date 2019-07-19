2019-07-19T09:40:47+03:00
Общество

Тамбовский студент выиграл грант на профилактику разводов

Тамбовчанин получил 200 тысяч на развитие семейного клуба
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Студент Анатолий Поуесов получил грант в 200 тысяч на конкурсе молодежных инициатив. Его проект носит название "Клуб Семья: примирение поколений".

С 2014 года клуб занимается профилактикой разводов и формированием устойчивых уважительных отношений среди молодежи.

В проекте участвуют студенты-сироты, малообеспеченные и молодые семьи с детьми - всего более 100 человек. Клуб помогает им выяснить семейные отношения, решить бытовые вопросы, сохранить семью.

Как рассказали в администрации Тамбовской области, благодаря финансовой поддержке, проект смог расширить сотрудничество с отделами ЗАГСа, муниципалитетами. Теперь у клуба есть возможность проводить круглые столы, мастер-классы и тренинги, продвигающие семейные ценности.

В Мичуринске, Кирсанове и Ржаксе созданы специальные комнаты примирения, где с семьями работают врачи и психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Психолог и священники морально поддержат беременных тамбовчанок, оказавшихся в беде
К новому учебному году школы Тамбовщины отремонтируют за 99 млн рублей
Двоих тамбовчан осудили за хранение и распространение наркотиков
В Тамбовской области мужчина проник в дом к своей подруге против ее воли и устроил скандал
Жительница Тамбовщины незаконно выращивала мак
В уваровском магазине расплатились фальшивыми пятитысячными
Тамбовчанка стала обладательницей гранта на молодежном форуме «Территория смыслов»
У железнодорожного музея - юбилей
В Тамбове пассажирка «Приоры» оказалась в больнице после ДТП
Из-за долга по алиментам житель Тамбовщины остался без машины
В Тамбове на Комсомольской площади иномарка сбила велосипедиста
В Тамбовской области мужчина ограбил 10-летнего мальчика
Жители южной части Тамбова на день останутся без холодной воды
Маркировка позволит отследить происхождение сигарет
В исправительную колонию на Тамбовщине пытались перебросить «запрещенку»
В Тамбовской области двое мужчин расплачивались в магазинах деньгами, напечатанными на принтере
Жителя Тамбовщины оштрафовали на 10 тысяч рублей за самоуправство
В Тамбове поймали гаражных воришек