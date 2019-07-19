Тамбовский студент выиграл грант на профилактику разводов

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-19T09:40:47+03:00

Тамбовчанин получил 200 тысяч на развитие семейного клуба

Изменить размер текста: A A

Студент Анатолий Поуесов получил грант в 200 тысяч на конкурсе молодежных инициатив. Его проект носит название "Клуб Семья: примирение поколений".

С 2014 года клуб занимается профилактикой разводов и формированием устойчивых уважительных отношений среди молодежи.

В проекте участвуют студенты-сироты, малообеспеченные и молодые семьи с детьми - всего более 100 человек. Клуб помогает им выяснить семейные отношения, решить бытовые вопросы, сохранить семью.

Как рассказали в администрации Тамбовской области, благодаря финансовой поддержке, проект смог расширить сотрудничество с отделами ЗАГСа, муниципалитетами. Теперь у клуба есть возможность проводить круглые столы, мастер-классы и тренинги, продвигающие семейные ценности.

В Мичуринске, Кирсанове и Ржаксе созданы специальные комнаты примирения, где с семьями работают врачи и психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU