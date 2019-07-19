Жители южной части Тамбова на день останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-19T09:20:08+03:00

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В пятницу, 19 июля, Жители южной части города Тамбова не целый день останутся без холодного водоснабжения. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях, расположенных на ул. Южной, 105/1.

- С 10 до 17 часов будет прекращена подача холодного водоснабжения по ул. Астраханская (от д. 67«а» до д. 133, от д. 90 до д. 148), по ул. Южная (от д. 82 до д. 150, от д. 79 до д. 149), по ул. Уральская (от д. 76 до д. 100, от д. 53 до д. 65), ул. Ново-Южная, ТЦ «Вегас+» (Астраханская, 140), ТЦ «Юг-торг» (Астраханская, 136), магазин «Конфетный рай» (Астраханская, 124/1), магазин «Огонёк» (Астраханская, 124/2), детская художественная школа №2 им. В.Д. Поленова (Южная, 116), - сообщили в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы». - При необходимости будет организовано временное водоснабжение - подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU