Маркировка позволит отследить происхождение сигарет

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-19T08:57:12+03:00

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1 июля все производители должны начать маркировать сигареты и папиросы особым образом. Такие средства идентификации помогут отслеживать производителя табачных изделий и передавать данные в государственную информационную систему мониторинга.

Сигареты без маркировки должны выйти из оборота до июля 2020 года.

Покупателям нововведение поможет уточнить происхождение сигарет. Для этого создано специальное мобильное приложение "Честный ЗНАК".

ИСТОЧНИК KP.RU