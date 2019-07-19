2019-07-19T08:57:12+03:00
Общество

Маркировка позволит отследить происхождение сигарет

Тамбовчане смогут узнать "родословную" табачки через мобильные приложение
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 июля все производители должны начать маркировать сигареты и папиросы особым образом. Такие средства идентификации помогут отслеживать производителя табачных изделий и передавать данные в государственную информационную систему мониторинга.

Сигареты без маркировки должны выйти из оборота до июля 2020 года.

Покупателям нововведение поможет уточнить происхождение сигарет. Для этого создано специальное мобильное приложение "Честный ЗНАК".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Психолог и священники морально поддержат беременных тамбовчанок, оказавшихся в беде
К новому учебному году школы Тамбовщины отремонтируют за 99 млн рублей
Двоих тамбовчан осудили за хранение и распространение наркотиков
В Тамбовской области мужчина проник в дом к своей подруге против ее воли и устроил скандал
Жительница Тамбовщины незаконно выращивала мак
В уваровском магазине расплатились фальшивыми пятитысячными
Тамбовчанка стала обладательницей гранта на молодежном форуме «Территория смыслов»
У железнодорожного музея - юбилей
В Тамбове пассажирка «Приоры» оказалась в больнице после ДТП
Из-за долга по алиментам житель Тамбовщины остался без машины
В Тамбове на Комсомольской площади иномарка сбила велосипедиста
В Тамбовской области мужчина ограбил 10-летнего мальчика
Тамбовский студент выиграл грант на профилактику разводов
Жители южной части Тамбова на день останутся без холодной воды
В исправительную колонию на Тамбовщине пытались перебросить «запрещенку»
В Тамбовской области двое мужчин расплачивались в магазинах деньгами, напечатанными на принтере
Жителя Тамбовщины оштрафовали на 10 тысяч рублей за самоуправство
В Тамбове поймали гаражных воришек