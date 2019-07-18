2019-07-18T17:42:26+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двое мужчин расплачивались в магазинах деньгами, напечатанными на принтере

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 15 лет или миллионный штраф
Ксения АЛЕШИНА
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Неделю назад тамбовские полицейские задержали двух мужчин в возрасте 31 и 39 лет по подозрению в сбыте фальшивых денег. Выяснилось, что они расплачивались поддельными пятитысячными купюрами в различных торговых точках.

В ходе обысков по местам проживания мужчин были обнаружены 10 фальшивых купюр. Согласно заключению эксперта, исследуемые купюры были напечатаны на струйном принтере.

- В соответствии со статьей 186 УК РФ сбыт заведомо поддельных купюр наказывается лишением свободы на срок до 15 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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