В Тамбове поймали гаражных воришек

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-18T16:27:59+03:00

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С начала июня в Тамбове было совершено несколько краж из гаражных кооперативов «Надежда», «Спутник» и «Звезда».

Злоумышленники подбирали ключи и брали самое ценное, что могли найти: инструменты, оборудование, велосипеды и даже рыболовные снасти. Автомобили их не интересовали.

Воришек быстро удалось найти. Они оба оказались москвичами. Похищенное сдавали в московские ломбарды.

Задержали преступников во время их очередного "набега" на Тамбов. Сейчас выясняется их причастность еще к двум аналогичным кражам в поселке Строитель, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU