В Тамбове поймали гаражных воришек
Полицейские задержали парней, обокравших несколько гаражей
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С начала июня в Тамбове было совершено несколько краж из гаражных кооперативов «Надежда», «Спутник» и «Звезда».
Злоумышленники подбирали ключи и брали самое ценное, что могли найти: инструменты, оборудование, велосипеды и даже рыболовные снасти. Автомобили их не интересовали.
Воришек быстро удалось найти. Они оба оказались москвичами. Похищенное сдавали в московские ломбарды.
Задержали преступников во время их очередного "набега" на Тамбов. Сейчас выясняется их причастность еще к двум аналогичным кражам в поселке Строитель, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU