Жителя Тамбовщины оштрафовали на 10 тысяч рублей за самоуправство

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-18T17:00:49+03:00

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В Токаревском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство, т.е. самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативно-правовым актом порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред».

Как установлено судом, в феврале текущего года мужчина самовольно забрал из дома соседки телевизор, стоимостью около 8,5 тысяч рублей, взамен сломанной ее мужем гитары.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU