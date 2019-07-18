2019-07-18T16:01:03+03:00
Происшествия

В Тамбовской области машинист и его помощник слили 400 литров солярки с тепловоза

Злоумышленников ждет суд
Ксения АЛЕШИНА
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Машинист и его помощник предстанут перед судом за кражу топлива с тепловоза в Тамбовской области. Злоумышленники были пойманы с поличным транспортными полицейскими.

Установлено, что машинист тепловоза Эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка вместе со своим помощником, имея доступ к дизельному топливу в силу своих должностных обязанностей, решили его украсть.

Дождавшись подходящего момента, железнодорожники с помощью шланга слили топливо из бака в заранее заготовленные емкости. Правда, использовать его в своих целях они не успели, поскольку их задержали прямо на месте происшествия. Им удалось слить 400 литров солярки на сумму более 14 000 рублей.

- В отношении данных граждан следствием Тамбовского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору), которое направлено в Никифоровский районный суд Тамбовской области для принятия законного решения, - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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