СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-18T15:28:00+03:00

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В центре Тамбова скоро появится новый десткий сад "Акварелька". Его плаинруется возвести на улице Рязанской.

Чтобы построить новое учреждение, придется снести два старых - второй корпус "Красной шапочки" и садик "Мишутка". Дело в том, что эти здания сильно устарели, их влосстановление экономически нецелесообразно.

Однако в обиде никто не будет. После долгих переговоров, заручившись согласием родителей, малышей из "Мишутки" переселили в "Ягодку", а воспитанников "Красной шапочки" - в основной корпус их же садика.

"Акварелька" вместит 12 групп, а это 250 мест. Акцент плаинруется сделать на художественном развитии ребятишек. В специальных студиях воспитанники будут изучать живопись, скульптуру, народное творчество, дизайн, архитектуру, актерское мастерство и литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU