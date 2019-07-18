Тамбовские осужденные могут воспользоваться новым цифровым флюорографом

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-18T15:01:37+03:00

Во время обследования пациенты получают минимальные дозы радиационной нагрузки Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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В рентгенодиагностический кабинет лечебно-исправительного учреждения № 7 Тамбовской области поступил современный цифровой флюорографический аппарат. В отличие от прежнего, он имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, рентгенозащитная кабина флюорографа изготовлена из современных материалов, а во-вторых, при проведении обследования пациент получает самые минимальные дозы радиационной нагрузки. Кроме того, автоматизированное рабочее место лаборанта комплектуется профессиональным графическим монитором, куда выводится полученное изображение.

- Новый аппарат-приставка для цифровой флюорографии дает возможность проводить профилактику заболеваемости туберкулезом, а также осмотр лиц, содержащихся под стражей, по первой необходимости и подозрению на наличие заболевания, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

Полученный снимок выводится на мониторФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU