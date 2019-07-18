2019-07-18T14:41:35+03:00
Звезды

В Тамбове на маршрут вышел первый в России литературный автобус

Прокатиться на необычном транспорте можно до 1 ноября
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Акция направлена на поддержку молодых писателей и поэтовАкция направлена на поддержку молодых писателей и поэтовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

По Тамбову начал курсировать первый в России литературный автобус, пассажиры которого смогут услышать отрывки произведений молодых современных авторов в исполнении актера Влада Арсланбекова, а также познакомиться с полной версией понравившегося произведения, отсканировав QR-код, размещенный на афише внутри салона.

Литературный автобус является частью проекта «Почитай» студентки из Москвы Нины Самотоиной, направленного на поддержку молодых писателей и поэтов. Данный проект выиграл грант на молодежном форуме «Таврида». Участие в форуме принимала тамбовский дизайнер Ольга Слезина. Именно эта девушка предложила воплотить проект в таком формате в городе Тамбове.

- Проект «Почитай» реализуется и в других городах: в Москве с помощью стикеров на кофейных стаканах, а в Саратове с помощью афиш в центре города. А Тамбов стал первым городом в России, где появился литературный автобус. Инициативу поддержала администрация Тамбовской области и выделила транспорт для проведения акции, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тамбовчане сразу узнают на улице литературный автобус, дизайн которого выполнен в черно-красных цветах. Курсировать по городу он будет до 1 ноября по маршруту №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские осужденные могут воспользоваться новым цифровым флюорографом
На Шушпани сварят 220 литров ухи
Тамбовские волейболистки победили на Всемирной летней Универсиаде в Италии
Фестиваль «Песни над Цной» пройдет в Тамбове 10 августа
В Испании известный хирург прооперировал нападающего ФК «Тамбов»
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
В Тамбовской области столкнулись «Приора» и «Ока»: есть пострадавшие
Полицейские раскрыли кражу денег у пенсионерки
На тамбовской трассе иномарка при развороте протаранила авто с ребенком
У жительницы Тамбовщины украли с банковской карты 70 тысяч рублей
Музеи Тамбова и французского Мозеля обменялись экспонатами
Тамбовчане приняли участие в соревнованиях юных программистов
Тамбовские полицейские раскрыли "кредитное" мошенничество
В Тамбовской области пройдет экстремальная гонка «Царь горы»
Жертвами несчастных случаев на Тамбовщине стали около 100 детей
Тамбовские поисковики отправились в Крым
В парке культуры и отдыха Мичуринска «поселились» сказочные персонажи