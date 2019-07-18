В Тамбове на маршрут вышел первый в России литературный автобус

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-18T14:41:35+03:00

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По Тамбову начал курсировать первый в России литературный автобус, пассажиры которого смогут услышать отрывки произведений молодых современных авторов в исполнении актера Влада Арсланбекова, а также познакомиться с полной версией понравившегося произведения, отсканировав QR-код, размещенный на афише внутри салона.

Литературный автобус является частью проекта «Почитай» студентки из Москвы Нины Самотоиной, направленного на поддержку молодых писателей и поэтов. Данный проект выиграл грант на молодежном форуме «Таврида». Участие в форуме принимала тамбовский дизайнер Ольга Слезина. Именно эта девушка предложила воплотить проект в таком формате в городе Тамбове.

- Проект «Почитай» реализуется и в других городах: в Москве с помощью стикеров на кофейных стаканах, а в Саратове с помощью афиш в центре города. А Тамбов стал первым городом в России, где появился литературный автобус. Инициативу поддержала администрация Тамбовской области и выделила транспорт для проведения акции, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тамбовчане сразу узнают на улице литературный автобус, дизайн которого выполнен в черно-красных цветах. Курсировать по городу он будет до 1 ноября по маршруту №1.

ИСТОЧНИК KP.RU