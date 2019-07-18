На Шушпани сварят 220 литров ухи

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-18T14:12:01+03:00

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26 и 27 июля в Сатроюрьевском районе пройдет масштабный рыболовный фестиваль. Шушпанская щука славится далеко за пределами Тамбовской области. Именно она дала имя мероприятию.

Как сообщают в Информационно-аналитическом центре культуры и туризма Тамбовской области, в первый день на берегу Шушпани пройдут рыболовные соревнования. Во второй день гостей ждет масштабные гулянья и 220 литров ухи.

Посетители фестиваля смогут отведать изысканные блюда из рыбы, приобрести сувенирную продукцию, сделать оригинальные фото.

Кроме того в программе фестиваля выставка речных рыб, развлекательная программа, выступления артистов и праздничный салют.

Фото портала Информационно-аналитического центра культуры и туризма Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU