2019-07-18T14:12:01+03:00
Общество

На Шушпани сварят 220 литров ухи

Шушпанское водохранилище приглашает рыбаков на фестиваль
Марина Поповцева
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Лучших рыбаков ждут награды!Лучших рыбаков ждут награды!
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26 и 27 июля в Сатроюрьевском районе пройдет масштабный рыболовный фестиваль. Шушпанская щука славится далеко за пределами Тамбовской области. Именно она дала имя мероприятию.

Как сообщают в Информационно-аналитическом центре культуры и туризма Тамбовской области, в первый день на берегу Шушпани пройдут рыболовные соревнования. Во второй день гостей ждет масштабные гулянья и 220 литров ухи.

Посетители фестиваля смогут отведать изысканные блюда из рыбы, приобрести сувенирную продукцию, сделать оригинальные фото.

Кроме того в программе фестиваля выставка речных рыб, развлекательная программа, выступления артистов и праздничный салют.

Фото портала Информационно-аналитического центра культуры и туризма Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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