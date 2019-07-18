Фестиваль «Песни над Цной» пройдет в Тамбове 10 августа

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-18T12:59:57+03:00

В этом году мероприятие посвятят Году театра

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В Тамбове определились с датой проведения фестиваля «Песни над Цной», который в этом году пройдет уже в седьмой раз. Как сообщает информационно-туристический портал региона, мероприятие состоится на берегу Цны 10 августа. Нынешний праздник посвятят Году театра.

- Фестиваль откроет лодочный променад-концерт, иллюстрирующий детали культурной жизни уездного Тамбова первого десятилетия XX века, - поясняют организаторы. - По волнам Цны проплывут хоровые коллективы из разных районов области, которые исполнят популярные и народные песни, приглашая всех жителей на гала-концерт фестиваля. После этого под открытым небом начнется многочасовой музыкальный марафон. В программе произведения классической, народной и популярной музыки. Последним аккордом музыкального праздника станет массовое исполнение гимна фестиваля под залпы красочного фейерверка.

Напомним, в прошлом году на фестивале «Песни над Цной» перед тамбовчанами выступили звезды российской эстрады: участник шоу «Голос», солист московских мюзиклов Алексей Петрухин и группа «Губерния», певец, поэт и композитор Сергей Любавин и народный артист России Лев Лещенко. Кто из именитых гостей посетит нынешнее мероприятие, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU