Тамбовские волейболистки победили на Всемирной летней Универсиаде в Италии

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-18T13:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Неаполь (Италия) завершилась XXX Всемирная летняя Универсиада, на которой тамбовские спортсменки в составе женской женской волейбольной сборной России завоевали золотую медаль. От Тамбовщины в соревнованиях участвовали магистранты факультета физической культуры и спорта ТГУ имени Г.Р. Державина Анна Лазарева и Ангелина Сперскайте.

Женская сборная России по волейболу стала первой в группе, выиграв у сборных Канады, Мексики, Таиланда, Чехии. В полуфинале россиянки одержали победу над волейболистками из Японии, а в финальной встрече обыграли хозяек Универсиады — итальянок со счетом 3:1.

- Анна Лазарева набрала в финальном матче 24 очка, Ангелина Сперскайте – 16: наибольшее количество очков финального матча в составе женской волейбольной сборной России. Тренирует команду Андрей Воронков, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU