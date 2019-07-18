2019-07-18T13:30:56+03:00
Спорт

Тамбовские волейболистки победили на Всемирной летней Универсиаде в Италии

Девушки выступали в составе сборной России
Ксения АЛЕШИНА
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Студентки ТГУ выиграли соревнования в составе женской волейбольной сборной РоссииСтудентки ТГУ выиграли соревнования в составе женской волейбольной сборной России
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В городе Неаполь (Италия) завершилась XXX Всемирная летняя Универсиада, на которой тамбовские спортсменки в составе женской женской волейбольной сборной России завоевали золотую медаль. От Тамбовщины в соревнованиях участвовали магистранты факультета физической культуры и спорта ТГУ имени Г.Р. Державина Анна Лазарева и Ангелина Сперскайте.

Женская сборная России по волейболу стала первой в группе, выиграв у сборных Канады, Мексики, Таиланда, Чехии. В полуфинале россиянки одержали победу над волейболистками из Японии, а в финальной встрече обыграли хозяек Универсиады — итальянок со счетом 3:1.

- Анна Лазарева набрала в финальном матче 24 очка, Ангелина Сперскайте – 16: наибольшее количество очков финального матча в составе женской волейбольной сборной России. Тренирует команду Андрей Воронков, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU

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