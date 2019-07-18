В Испании известный хирург прооперировал нападающего ФК «Тамбов»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-18T12:53:15+03:00

Скорее всего, в команду Ишхан Гелоян сможет вернуться не раньше, чем через полгода

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Нападающему ФК «Тамбов» 26-летнему Ишхану Гелояну сделали операцию на колене в Испании. Об этом сообщает официальная группа команды в соцсети «Вконтакте». Напомним, что экс-форвард ярославского «Шинника» серьезно травмировался на сборах в Белоруссии.

Операцию проводил известный хирург-ортопед Рамон Кугат, в операционном списке которого числятся многие звезды мирового футбола такие как Хави, Суарес, Де Брюйне и многие другие.

Как ранее говорил врач ФК «Тамбов», во время тренировочного процесса Ишхан Гелоян получил травму коленного состава правой ноги. Обследование МРТ показало тотальное повреждение передней крестообразной связки, а также наличие продольного подкапсулярного разрыва медиального мениска. Для футболистов это является одной из самых тяжелых травм. Восстановление может занять до полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU