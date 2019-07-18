2019-07-18T11:43:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области столкнулись «Приора» и «Ока»: есть пострадавшие

Травмы получили два человека
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла вчера в городе РассказовоАвария произошла вчера в городе РассказовоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 17 июля около 12 часов дня на улице Фабричный проезд в районе дома 1а города Рассказово. 46-летняя женщина на автомобиле «Лада Приора» при выезде с второстепенной дороги столкнулась с «Окой», которой управлял 59-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель автомобиля «Ока» и его пассажир, 47-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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