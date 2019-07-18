На тамбовской трассе иномарка при развороте протаранила авто с ребенком

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-18T10:37:05+03:00

Водителя и маленького пассажира отечественного авто доставили в больницы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 17 июля в 16 часов 50 минут на 8 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей на территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «TOYOTA CAMRY» при выполнении маневра поворота налево в разрыве разделительного ограждения врезался в автомобиль «ВАЗ-21099», которым управлял 22-летний мужчина.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-21099» и его пассажир, десятилетний мальчик получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU