У жительницы Тамбовщины украли с банковской карты 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-18T10:01:38+03:00

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Днем 17 июля 40-летней жительнице поселка Хоботово Первомайского района на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил женщине, что с ее банковской карты якобы пытались несанкционированно снять деньги. Для предотвращения хищения необходимо срочно перевести все деньги на другой счет. Для оперативности проведения банковской операции нет необходимости лично идти в банк, а нужно просто сообщить персональные данные карты, и деньги будут в безопасности. Нисколько не засомневавшись в том, что с ней действительно разговаривает представитель банка, селянка сообщила ему коды доступа к карте и стала ждать благополучного перевода ее денежных средств на безопасный счет. Ждать ей пришлось недолго, поскольку на телефон пришло сообщение о том, что с ее карты благополучно списаны все деньги в сумме 69 тысяч 690 рублей. После этого телефон "сотрудника банка" был заблокирован. Женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

- Сотрудники полиции в который раз призывают тамбвчан быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям и звонкам незнакомцев, и уж тем более не сообщать им коды доступа к своим банковским картам, - подчеркнули в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU