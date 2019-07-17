Тамбовские поисковики отправились в Крым

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-17T16:29:57+03:00

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Поисковики отряда "Альтаир" отправились в Крым. В каменоломнях поселка Аджимушкай ребята продолжат многолетние исследования боевых действий 77-летней давности.

Здесь, под Керчью в 1942 году развернулись трагические события. Подземный гарнизон, прикрывая отход советских войск, не успел переправиться на Таманский берег. Отступление было отрезано, поэтому бойцы вынуждены были полгода скрываться в каменоломнях и совершать оттуда набеги на фашистов. Немцы, в свою очередь, травили красноармейцев газами и взрывали катакомбы. В живых осталось лишь 48 человек из 13 тысяч.

"Альтаирцы" стремятся помочь установить имена и судьбы участников обороны каменоломен, - рассказали в региональном управлении образования и науки. - Найденные останки будут идентифицированы и захоронены. Возможно удастся найти документы подземного гарнизона.

Кстати, подобные экспедиции в Аджимушкай проводятся уже 45 лет. За это время удалось установить более 2000 защитников катакомб.

ИСТОЧНИК KP.RU