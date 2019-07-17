Три микрорайона в городе Уварово останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-17T15:30:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители 2, 3 и 4 микрорайонов в городе Уварово 18 июля будут отключены от горячего водоснабжения в связи с остановкой работы котельной во 2-ом микрорайоне из-за прекращения подачи газа на ряде улиц.

Газ отключат в рамках подготовки к отопительному сезону. Филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» сообщает, что в Уварове будут проводиться работы по ремонту запорного устройства около здания котельной 2 микрорайона.

- Подача газа будет прекращена с 8.00 до 17.00 во 2,3,4 микрорайонах города, а также по ул. Железнодорожная, ул.Новая, ул.Нечаева, ул.Набережная, ул.Курганская, ул.Городская, пер.Городской, ул.Привокзальная, ул.Луговая, ул,Ленинская, ул. Пролетарская, ул.Нагорная, ул.Интернациональная, пер.Интернациональный, пер.Красный, пер.Калинина, пер.Комсомольский, ул.Карла Маркса, ул.Базарная, ул.Советская, ул.Шоссейная, пер.Шоссейный, ул.Гагарина, - сообщает администрация города Уварово.

ИСТОЧНИК KP.RU