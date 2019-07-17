2019-07-17T15:30:58+03:00
Общество

Три микрорайона в городе Уварово останутся без горячей воды

Это связано с приостановлением работы котельной
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители 2, 3 и 4 микрорайонов в городе Уварово 18 июля будут отключены от горячего водоснабжения в связи с остановкой работы котельной во 2-ом микрорайоне из-за прекращения подачи газа на ряде улиц.

Газ отключат в рамках подготовки к отопительному сезону. Филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» сообщает, что в Уварове будут проводиться работы по ремонту запорного устройства около здания котельной 2 микрорайона.

- Подача газа будет прекращена с 8.00 до 17.00 во 2,3,4 микрорайонах города, а также по ул. Железнодорожная, ул.Новая, ул.Нечаева, ул.Набережная, ул.Курганская, ул.Городская, пер.Городской, ул.Привокзальная, ул.Луговая, ул,Ленинская, ул. Пролетарская, ул.Нагорная, ул.Интернациональная, пер.Интернациональный, пер.Красный, пер.Калинина, пер.Комсомольский, ул.Карла Маркса, ул.Базарная, ул.Советская, ул.Шоссейная, пер.Шоссейный, ул.Гагарина, - сообщает администрация города Уварово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчане приняли участие в соревнованиях юных программистов
Тамбовские полицейские раскрыли "кредитное" мошенничество
В Тамбовской области пройдет экстремальная гонка «Царь горы»
Жертвами несчастных случаев на Тамбовщине стали около 100 детей
Тамбовские поисковики отправились в Крым
В парке культуры и отдыха Мичуринска «поселились» сказочные персонажи
В Тамбове во дворе дома на Чичканова пенсионер ранил знакомого ножом
В Тамбове проверили торговцев арбузами и дынями
В Тамбовской области продолжается благоустройство дворов и парков
У тамбовчанки в магазине украли сумку с деньгами
Водитель и кондуктор автобуса провели поисковую «операцию», чтобы вернуть тамбовчанке потерянный в салоне кошелек
Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на чемпионате страны
На Тамбовщине самогонщицу оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Тамбовском районе во дворе под колеса легковушки попал 5-летний мальчик
Тамбовские полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу
В Тамбове три человека пострадали в аварии на Рассказовском шоссе
Жителю Тамбовщины назначили исправительные работы за неуплату алиментов
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
В Тамбовской области иномарка врезалась в столб
В Тамбовской области задержали водителя «Приоры»: мужчина пытался дать взятку полицейскому
На тамбовской трассе, где проходил ремонт дорог, фура въехала в три легковушки
В Тамбове наркополицейские выявили нарушения в аптеках
Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей
В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская