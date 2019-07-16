2019-07-16T16:57:32+03:00
Общество

В Тамбовской области Радоницу могут сделать нерабочим праздничным днем

Соответствующий законопроект внесен в облдуму по ходатайству митрополита Феодосия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Сделать день поминовения усопших выходным попросил митрополит ФеодосийСделать день поминовения усопших выходным попросил митрополит Феодосий
Изменить размер текста:

В Тамбовскую областную Думу внесен законопроект, подготовленный комитетом по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики, согласно которому в нашем регионе может появиться еще один выходной праздничный день - Радоница. Идея освободить жителей региона от работы в день особого поминовения усопших, принадлежит, как следует из проекта постановления, митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию, который направил в облдуму соответствующее ходатайство.

- В соответствии с ч. 7 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» по просьбам религиозных организаций органы государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях, - говорится в документации, размещенной на сайте Тамбовской областной Думы. - В связи с чем ходатайство митрополита Тамбовского и Рассказовского отвечает требованиям указанного Федерального закона.

Поясняется, что законопроект разработан «в целях содействия сохранению традиций духовной культуры граждан, проживающих на территории Тамбовской области». Также законотворцы ссылаются на некие данные исследования конфессионального пространства, согласно которым порядка 89,5% жителей региона являются приверженцами православия.

- Аналогичные законы приняты и в настоящее время действуют в Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях, Ставропольском крае, в Республике Адыгея, - уточняют разработчики проекта.

Напомним, Радоницу в православной церкви отмечают на девятый день после Пасхи, таким образом, он приходится на вторник, который, в случае одобрения законопроекта, станет выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей
В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская
В Тамбовской области гость зарезал хозяина дома во время застолья
Молодой тамбовчанин украл продукты из супермаркета
Тамбовчан приглашают на выставку народного костюма
В центре Тамбова пассажиры автобуса пострадали в аварии с «КамАЗом»
Тамбовчанам дали на двоих 40 лет тюрьмы за разбой и убийство бизнесмена
Пара из Тамбовской области выиграла миллион
В Мичуринске приступили к строительству новых котельных
Тамбовчанин едва не зарезал двоюродного брата
Дорогу на улице Шлихтера в Тамбове ждет капитальный ремонт
Тамбовские полицейские задержали троих мужчин за незаконный оборот наркотиков
В Тамбове иномарка задним ходом наехала на женщину
На Тамбовщине будут спасать пчел
В Тамбовской области водитель легковушки погиб после столкновения с «КамАЗом»
Тамбовчанин оплатил долг по алиментам после запрета на выезд из страны
В массовой аварии на тамбовской трассе сгорел автомобиль
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля
Тамбовчане, которые вторую неделю остаются без горячей воды из-за «раскопок» на ул. К. Маркса, получат ее 18 июля
В Тамбовской области загорелся молокозавод
Горячая вода 16 июля вернется в дома мичуринцев, проживающих в микрорайоне «Прогресс»