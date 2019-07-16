В Тамбовской области Радоницу могут сделать нерабочим праздничным днем

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-16T16:57:32+03:00

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В Тамбовскую областную Думу внесен законопроект, подготовленный комитетом по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики, согласно которому в нашем регионе может появиться еще один выходной праздничный день - Радоница. Идея освободить жителей региона от работы в день особого поминовения усопших, принадлежит, как следует из проекта постановления, митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию, который направил в облдуму соответствующее ходатайство.

- В соответствии с ч. 7 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» по просьбам религиозных организаций органы государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях, - говорится в документации, размещенной на сайте Тамбовской областной Думы. - В связи с чем ходатайство митрополита Тамбовского и Рассказовского отвечает требованиям указанного Федерального закона.

Поясняется, что законопроект разработан «в целях содействия сохранению традиций духовной культуры граждан, проживающих на территории Тамбовской области». Также законотворцы ссылаются на некие данные исследования конфессионального пространства, согласно которым порядка 89,5% жителей региона являются приверженцами православия.

- Аналогичные законы приняты и в настоящее время действуют в Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях, Ставропольском крае, в Республике Адыгея, - уточняют разработчики проекта.

Напомним, Радоницу в православной церкви отмечают на девятый день после Пасхи, таким образом, он приходится на вторник, который, в случае одобрения законопроекта, станет выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU