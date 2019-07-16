В центре Тамбова пассажиры автобуса пострадали в аварии с «КамАЗом»
Двоих мужчин с места ДТП увезли в больницу
ДТП произошло утром у ТРЦ "РИО"Фото: Ксения АЛЕШИНА
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Сегодня, 16 июля, в 10:13 на улице Советской в районе дома 99А произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «КамАЗа», двигаясь по улице Интернациональной в сторону Октябрьской по крайней правой полосе, при повороте направо в сторону ТРЦ «Рио», не учел боковой интервал, в результате чего фура врезалась в автобус №1.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии телесные повреждения получили пассажиры автобуса, 62 и 57-летние мужчины. С места происшествия они были доставлены в медицинское учреждение.
Пострадали двое мужчин 57 и 62 летФото: Ксения АЛЕШИНА
ИСТОЧНИК KP.RU