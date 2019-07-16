В Тамбовской области гость зарезал хозяина дома во время застолья

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-16T16:30:35+03:00

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В полицию районного поселка Ржакса утром, 15 июля текущего года, поступило сообщение об обнаружении в собственном доме тела 55-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следователи СК, а также оперативные сотрудники и кинологи органов внутренних дел в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний ранее судимый знакомый погибшего.

По версии следствия, мужчина выпивал в доме у жертвы. Между ним и хозяином жилища возник конфликт, в ходе которого он нанес своему собутыльнику множественные удары ножом в грудь, живот, шею и скрылся с места преступления.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительницы и отбывал наказание в местах лишения свободы, однако на путь исправления так и не встал, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU