2019-07-16T14:26:53+03:00
Происшествия

Тамбовчанам дали на двоих 40 лет тюрьмы за разбой и убийство бизнесмена

Вынесен приговор по уголовному делу, рассмотренному судом с участием присяжных заседателей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего и 23-летнего жителей областного центра. Единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей их признали виновными в совершении в декабре 2017 года разбойного нападения и умышленного убийства генерального директора общества с ограниченной ответственностью.

Представленные в суде доказательства убедили присяжных убедили присяжных в том, что подсудимые, действуя по ранее разработанному плану, под предлогом осмотра елок для продажи к Новому году, на машине под управлением потерпевшего приехали в Сосновский район, где напали на него, набросили на шею веревочную петлю и задушили.

Когда злоумышленники убедились, что мужчина перестал подавать признаки жизни, они украли у него телефон стоимостью 1,5 тысячи рублей, после чего облили труп бензином и подожгли, а затем засыпали землей.

Завладев автомобилем бизнесмена, злоумышленники также похитили «Газель» и оборудование для изготовления пельменей, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого являлся убитый мужчина. Общая сумма похищенного составила более 3,5 миллионов рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, мнения присяжных заседателей, признавших, что 23-летний подсудимый заслуживает снисхождения, по совокупности совершенных преступлений суд назначил 32-летнему подсудимому 21 год лишения свободы, 23-летнему- 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей
В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская
В Тамбовской области Радоницу могут сделать нерабочим праздничным днем
В Тамбовской области гость зарезал хозяина дома во время застолья
Молодой тамбовчанин украл продукты из супермаркета
Тамбовчан приглашают на выставку народного костюма
В центре Тамбова пассажиры автобуса пострадали в аварии с «КамАЗом»
Пара из Тамбовской области выиграла миллион
В Мичуринске приступили к строительству новых котельных
Тамбовчанин едва не зарезал двоюродного брата
Дорогу на улице Шлихтера в Тамбове ждет капитальный ремонт
Тамбовские полицейские задержали троих мужчин за незаконный оборот наркотиков
В Тамбове иномарка задним ходом наехала на женщину
На Тамбовщине будут спасать пчел
В Тамбовской области водитель легковушки погиб после столкновения с «КамАЗом»
Тамбовчанин оплатил долг по алиментам после запрета на выезд из страны
В массовой аварии на тамбовской трассе сгорел автомобиль
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля
Тамбовчане, которые вторую неделю остаются без горячей воды из-за «раскопок» на ул. К. Маркса, получат ее 18 июля
В Тамбовской области загорелся молокозавод
Горячая вода 16 июля вернется в дома мичуринцев, проживающих в микрорайоне «Прогресс»