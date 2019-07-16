Тамбовчанам дали на двоих 40 лет тюрьмы за разбой и убийство бизнесмена

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-16T14:26:53+03:00

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Тамбовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего и 23-летнего жителей областного центра. Единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей их признали виновными в совершении в декабре 2017 года разбойного нападения и умышленного убийства генерального директора общества с ограниченной ответственностью.

Представленные в суде доказательства убедили присяжных убедили присяжных в том, что подсудимые, действуя по ранее разработанному плану, под предлогом осмотра елок для продажи к Новому году, на машине под управлением потерпевшего приехали в Сосновский район, где напали на него, набросили на шею веревочную петлю и задушили.

Когда злоумышленники убедились, что мужчина перестал подавать признаки жизни, они украли у него телефон стоимостью 1,5 тысячи рублей, после чего облили труп бензином и подожгли, а затем засыпали землей.

Завладев автомобилем бизнесмена, злоумышленники также похитили «Газель» и оборудование для изготовления пельменей, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого являлся убитый мужчина. Общая сумма похищенного составила более 3,5 миллионов рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, мнения присяжных заседателей, признавших, что 23-летний подсудимый заслуживает снисхождения, по совокупности совершенных преступлений суд назначил 32-летнему подсудимому 21 год лишения свободы, 23-летнему- 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU