2019-07-16T15:32:47+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают на выставку народного костюма

Она расположилась в Музее истории ТГУ
Ксения АЛЕШИНА
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На выставке можно будет увидеть уникальные экспонатыНа выставке можно будет увидеть уникальные экспонаты
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Жители и гости города смогут увидеть выставку «И в пир, и в мир, и в добрые люди», посвященную народному костюму Тамбовской губернии ХIХ – начала ХХ вв. Она открылась в пространстве историко-бытовой экспозиции Музея истории ТГУ «Крестьянская семья – крестьянский мир».

По словам директора Музейно-выставочного комплекса ТГУ Надежды Будюкиной, представленная экспозиция уникальна. Экспонаты собирали не только в Тамбовской области, но и за ее пределами. Как сообщает пресс-служба университета, например, из деревни Тамбовка в Ростовской области привезли полотенца.

На выставке представлены 14 аутентичных комплектов традиционной одежды тамбовских крестьян: мужские рубахи и порты, женские рубахи, сарафаны, поневные комплексы, подростковая одежда, головные уборы, пояса, обувь и многое другое.

- Коллекция имеет научную ценность: она собрана в результате этнографических и этнолингвистических практик. Народный костюм – это открытая книга, которую нужно уметь читать, - говорит Надежда Будюкина.

Сотрудники музея Державинского вуза подготовили экспозицию совместно с Тамбовским обществом любителей краеведения. Ее основу составили предметы из частных собраний специалиста по нематериальному культурному наследию Научно-методического центра народного творчества, учредителя музея «Бренды Тамбовщины» Людмилы Евтихиевой, которая является руководителем Тамбовского общества любителей краеведения, а также выпускника ТГУ Михаила Семенова и предметов фондовой коллекции Музея истории ТГУ.

Экспозиция «И в пир, и в мир, и в добрые люди» является частью проекта «Родина начинается с малого», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций.

Посетить выставку можно будет до конца 2019 года по адресу: город Тамбов, улица Советская 181и, с 10:00 до 17:00. Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 8205.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU

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