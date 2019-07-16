2019-07-16T14:03:21+03:00
Общество

Пара из Тамбовской области выиграла миллион

Лотерейные билеты ребята купили второй раз в жизни
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбвочане стали миллионерамиТамбвочане стали миллионерами
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Жители Тамбовской области Дмитрий Карцев и Наталья Чурсова стали обладателями 1 миллиона рублей, который они выиграли в лотерею. Примечательно, что победители всего дважды в жизни покупали лотерейные билеты.

- Это был второй раз, когда мы участвовали в лотереях. Дмитрий купил три билета в лотерейном киоске, а я подумала, что нужно взять еще один, - рассказывает Наталья. - Последний и оказался счастливым.

Накануне розыгрыша папа Натальи пожелал ей выиграть квартиру. Она посмеялась, а через день узнала, что стала миллионером.

- Все были в шоке, когда услышали о нашей победе! - делится Дмитрий

Известно, что Дмитрий работает на обувном производстве, а Наталья недавно обучилась на учителя адаптивной физической культуры. Пара любит активный отдых, часто выезжает на рыбалку и встречается с друзьями. Победители потратят выигрыш на приобретение недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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