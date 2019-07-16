2019-07-16T13:13:18+03:00
Происшествия

Тамбовчанин едва не зарезал двоюродного брата

Пострадавший мужчина вступился за мать дебошира
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

14 июля в Ржаксинскую ЦРБ на скорой доставили 39-летнего мужчину с колото-резаным ранением шеи. О пациенте, который явно стал жертвой нападения, медики сообщили в правоохранительные органы. По данному факту в Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В совершении преступления заподозрили 35-летнего двоюродного брата пострадавшего мужчины. Как выяснили следователи, в день нападения 39-летний мужчина был в гостях у родственников в Ржаксинском районе. В это время домой вернулся его двоюродный брат, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и стал агрессивно себя вести, в том числе по отношению к матери. Пытаясь утихомирить родственника, мужчина сделал ему замечание. Начался конфликт, перешедший в драку, во время которой нападавший схватил нож и нанес родственнику удар в шею. После случившегося раненый смог выбежать из дома на улицу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. – Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством, в том числе в адрес своих родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Редакция программы «Поедем, поедим!» поддержала тамбовское предприятие, пострадавшее от пожара
В школе на Тамбовщине ремонтируют спортзал за 3 млн рублей
В Тамбове создают комфортную среду на улицах 2-я Шацкая, Ерофеевская и Пензенская
В Тамбовской области Радоницу могут сделать нерабочим праздничным днем
В Тамбовской области гость зарезал хозяина дома во время застолья
Молодой тамбовчанин украл продукты из супермаркета
Тамбовчан приглашают на выставку народного костюма
В центре Тамбова пассажиры автобуса пострадали в аварии с «КамАЗом»
Тамбовчанам дали на двоих 40 лет тюрьмы за разбой и убийство бизнесмена
Пара из Тамбовской области выиграла миллион
В Мичуринске приступили к строительству новых котельных
Дорогу на улице Шлихтера в Тамбове ждет капитальный ремонт
Тамбовские полицейские задержали троих мужчин за незаконный оборот наркотиков
В Тамбове иномарка задним ходом наехала на женщину
На Тамбовщине будут спасать пчел
В Тамбовской области водитель легковушки погиб после столкновения с «КамАЗом»
Тамбовчанин оплатил долг по алиментам после запрета на выезд из страны
В массовой аварии на тамбовской трассе сгорел автомобиль
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля
Тамбовчане, которые вторую неделю остаются без горячей воды из-за «раскопок» на ул. К. Маркса, получат ее 18 июля
В Тамбовской области загорелся молокозавод
Горячая вода 16 июля вернется в дома мичуринцев, проживающих в микрорайоне «Прогресс»