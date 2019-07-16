Тамбовчанин едва не зарезал двоюродного брата

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-16T13:13:18+03:00

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14 июля в Ржаксинскую ЦРБ на скорой доставили 39-летнего мужчину с колото-резаным ранением шеи. О пациенте, который явно стал жертвой нападения, медики сообщили в правоохранительные органы. По данному факту в Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В совершении преступления заподозрили 35-летнего двоюродного брата пострадавшего мужчины. Как выяснили следователи, в день нападения 39-летний мужчина был в гостях у родственников в Ржаксинском районе. В это время домой вернулся его двоюродный брат, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и стал агрессивно себя вести, в том числе по отношению к матери. Пытаясь утихомирить родственника, мужчина сделал ему замечание. Начался конфликт, перешедший в драку, во время которой нападавший схватил нож и нанес родственнику удар в шею. После случившегося раненый смог выбежать из дома на улицу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. – Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством, в том числе в адрес своих родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU