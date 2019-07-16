2019-07-16T13:42:53+03:00
Общество

В Мичуринске приступили к строительству новых котельных

Два новых объекта будут введены в эксплуатацию к началу отопительного сезона
Ксения АЛЕШИНА
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Новые блочно-модульные котельные будут полностью автоматизированыНовые блочно-модульные котельные будут полностью автоматизированыФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске начато строительство двух новых блочно-модульных котельных, которые планируют сдать в эксплуатацию к началу отопительного сезона. По словам главы наукограда Максима Харникова, с возведением новых объектов решится проблема с перебоями в подаче тепла и горячего водоснабжения целых микрорайонов.

- Первая котельная расположится по улице Энгельса, 2, вторая - по улице Турбинная, 2. Новые котельные мощностью 0,6 МВт и 1,0 МВт будут полностью автоматизированы. Система самостоятельно сможет регулировать температуру подстраиваясь под погодные условия. Отчет о работе будет приходить диспетчеру в SMS-сообщении, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска. - Необходимость возведения котельных возникла в связи с принятым АО Мичуринским локомотиворемонтным заводом «Милорем» решением прекратить теплоснабжение абонентов от существующей котельной АО МЛЗ «Милорем».

Тепло от новых котельных будут получать производственная база МУП «Теплосервис», дома частного сектора, корпуса Мичуринского железнодорожного колледжа им. В.М. Баранова, общежитие и школа №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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