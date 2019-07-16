2019-07-16T12:45:45+03:00
Общество

Дорогу на улице Шлихтера в Тамбове ждет капитальный ремонт

На это планируется потратить более 15,5 миллионов рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В конце июля пройдет электронный аукцион по выбору подрядной организацииВ конце июля пройдет электронный аукцион по выбору подрядной организации
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В этом году на улице Шлихтера в Тамбове пройдет капитальный ремонт дороги. Работы запланированы на участке от улицы Мичуринской до улицы Карла Маркса. Проведение электронного аукциона по определению подрядчика ориентировочно состоится в конце июля.

- Протяженность ремонтируемого участка составит 600 метров, а общая площадь проезжей части, которую предстоит благоустроить, почти 7,5 тысяч квадратных метров. Сметная стоимость ремонтных работ превышает 15,5 миллионов рублей, - сообщают в информационном управлении администрации Тамбова.

Капитальный ремонт включит в себя фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, исправление профиля основания щебнем, устройство выравнивающего слоя и укладывание покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Кроме того, на дорогу нанесут разметку. Также будет демонтирован существующий бортовой камень и установлено почти 1200 погонных метров нового.

Пешеходные тротуары тоже будут благоустраивать. Так, выполнят работы по исправлению профиля основания щебнем, укладке асфальтобетонного покрытия и установке парковых бортовых камней. Общая площадь отремонтированных тротуаров составит около 2200 квадратных метров.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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