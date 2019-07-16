Тамбовские полицейские задержали троих мужчин за незаконный оборот наркотиков

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-16T12:14:15+03:00

Случаи зафиксированы в Первомайском и Тамбовском районах, а также в областном центре

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, полицейские 15 июля выявили три факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В первом случае в селе Хоботово Первомайского района на улице Рабочей стражи порядка обнаружили на приусадебном участке 43-летнего местного жителя 13 растений культивированного мака.

В этот же день в Тамбове на Рубежном проезде был задержан 39-летний безработный житель областного центра, у которого полицейские нашли и изъяли 8 г невысушенной марихуаны. А в поселке Строитель Тамбовского района стражи порядка задержали безработного 39-летнего мужчину с 0.5 г наркотического вещества «Соль».

ИСТОЧНИК KP.RU