2019-07-16T11:30:22+03:00
Общество

На Тамбовщине будут спасать пчел

В нескольких районах области насекомые погибли из-за использования ядохимикатов на полях
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В десятках регионах России этим летом были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Наиболее сильно пострадали: Республика Мордовия, Курская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Ульяновская и Нижегородская области. В Тамбовской области такие случаи также были выявлены в Мичуринском и Сосновском районе.

Ситуация находится на контроле специалистов регионального управления сельского хозяйства, где накануне прошло селекторное совещание, посвященное этой теме. Федеральные эксперты возможной причиной называют нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Поэтому на совещание пригласили глав районов, где улья расположены рядом с полями.

Под руководством начальника управления Александра Аксенова специалисты и представители муниципалитетов обсудили организационные и практические меры, направленные на предупреждение и предотвращение нарушений СанПин и регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Обеспечение неукоснительного соблюдения требований безопасности для медоносных пчел будет взято под особый контроль.

- На ближайшее время запланирована встреча заместителя главы администрации региона Сергея Иванова с председателем Региональной общественной организации «Тамбовское областное общество пчеловодов» Владимиром Жуковым, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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