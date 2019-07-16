В массовой аварии на тамбовской трассе сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-16T10:20:01+03:00

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Массовая авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла 15 июля в районе первого часа ночи на 451 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Тамбовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Инфинити ЕХ 35», двигаясь на запрещающий жест регулировщика, столкнулся со встречным автобусом «МАН», которым управлял 54-летний мужчина. От удара легковушка потеряла управление и въехала в «Ауди-100», за рулем которой находился 56-летний водитель. После этого автомобиль «Ауди-100» вылетел с трассы в кювет и загорелся.

- В результате аварии водитель автомобиля «Инфинити ЕХ 35», а так же водитель и 56-летний пассажир автомобиля «Ауди-100» получили травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – На автомобиле скорой медицинской помощи их доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU