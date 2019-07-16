В Тамбовской области водитель легковушки погиб после столкновения с «КамАЗом»
Мужчина скончался до приезда медиков
За рулем грузовика находился 43-летний водительФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария со смертельным исходом произошла 15 июля в 18:20 на 57-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» в Сосновском районе. Автомобиль «ВАЗ-21114», 63-летний водитель которого по неустановленной причине выехал на встречную полосу, столкнулся с «КамАЗом» в составе прицепа. Грузовиком управлял 43-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21114» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU