В Тамбовской области водитель легковушки погиб после столкновения с «КамАЗом»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-16T11:04:36+03:00

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Авария со смертельным исходом произошла 15 июля в 18:20 на 57-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» в Сосновском районе. Автомобиль «ВАЗ-21114», 63-летний водитель которого по неустановленной причине выехал на встречную полосу, столкнулся с «КамАЗом» в составе прицепа. Грузовиком управлял 43-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21114» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU