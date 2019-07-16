Тамбовчанин оплатил долг по алиментам после запрета на выезд из страны

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-16T10:41:57+03:00

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Житель города Тамбова задолжал по алиментам более 30 тысяч рублей и не спешил их оплачивать. Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал его о возможной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, но должник не обращал на это никакого внимания.

Тогда судебный пристав-исполнитель ограничил тамбовчанина в праве выезда за пределы Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области, узнав об этом, мужчина полностью оплатил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU