2019-07-16T09:53:44+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля

Владелец оставил машину на ночь незапертой
Ирина БУРЯКОВА
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15 июля в дежурную часть с заявлением о краже обратился 30-летний житель города Кирсанова. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что легкомысленно оставил незапертым свой автомобиль ВАЗ-2110 у дома на ночь. Этим воспользовался злоумышленник. Из машины, припаркованной у дома на улице Дзержинского, исчезли: автомагнитола, колонки, навигатор, аккумулятор и две тысячи рублей.

- По «горячим следам» была установлена личность подозреваемого в краже. Ночным воришкой оказался 24-летний безработный житель села Овсяновка Кирсановского района, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Молодой человек дал признательные показания.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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