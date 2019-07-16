2019-07-16T09:24:37+03:00
Общество

Тамбовчане, которые вторую неделю остаются без горячей воды из-за «раскопок» на ул. К. Маркса, получат ее 18 июля

Для движения участок, где проводился ремонт, откроют к концу июля: время понадобится на восстановительные работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ремонт стартовал 9 июляРемонт стартовал 9 июля
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Жители многоэтажек, расположенных рядом с местом ремонта теплокамеры на ул. К. Маркса (у перекрестка с улицей Куйбышева), к 18 июля получат горячую воду. Ее в многоквартирных домах отключили с начала работ, стартовавших 9 июля. Повреждение на трубопроводе в расположенной здесь камере выявили во время гидравлических испытаний.

Из-за ремонта воды в домах горожан нет уже вторую неделю

Из-за ремонта воды в домах горожан нет уже вторую неделю

- Ремонтные работы в тепловой камере будут завершены 18 июля. Сразу после этого участок тепломагистрали включат в работу, - сообщили в ПАО «Квадра». – Для открытия движения по ул. К. Маркса времени потребуется больше. Дело в том, что проектное решение этого участка проезжей части предполагает укрепление дорожного полотна бетонной монолитной плитой (из-за больших размеров тепловой камеры и интенсивности движения транспорта), которая должна хорошо просохнуть, прежде чем положить на нее асфальт. Такие меры помогут избежать проседания асфальта и увеличат срок его эксплуатации. В связи с этим сквозное движение по улице К.Маркса будет открыто 28 июля.

Восстановительные работы завершат к 28 июля

Восстановительные работы завершат к 28 июля

Фото ПАО "Квадра"

ИСТОЧНИК KP.RU

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