В Тамбовской области загорелся молокозавод

СЕГОДНЯ 19:46 2019-07-15T19:46:30+03:00

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В селе Новоникольское Мичуринского района загорелось предприятие по переработке молока «Мичурино Молоко». По предварительным данным пожар начался на крыше одного из зданий и распространился на площади 2 тысячи кв. м.

- Сообщение о пожаре поступило в 17 часов 30 минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседние строения отсутствует. К 18 часам 50 минутам пожар был локализован.

К этому моменту пламя распространилось на площади 3 тысячи кв. м. В тушении огня принимают участие 63 человека, задействована 21 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU