2019-07-15T17:00:20+03:00
Общество

В Тамбовской области пересчитают нормативы накопления мусора

Региональные власти наймут подрядчика, который за 800 тысяч рублей проведет необходимые исследования
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Нормативы напрямую повлияют на стоимость услуги по вывозу ТБОНормативы напрямую повлияют на стоимость услуги по вывозу ТБОФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Региональное Управление ТЭК и ЖКХ объявило аукцион по выбору подрядчика, который измерит, сколько мусора выбрасывают тамбовчане. Такие расчеты, как следует из документации закупки, необходимы для «определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона». За выполнение этой работы исполнителю собираются заплатить 800 тысяч рублей и бюджета области. Замеры будут проводиться дифференцированно для трех групп населенных пунктов: городские и сельские поселения с численностью населения менее 10 000 человек, городские округа с численностью населения от 10 000 до 100 000 человек, городские округа с численностью населения свыше 100 000 человек. Кроме того, подрядчик должен учесть сезонные «колебания» по количеству мусора и провести исследование его объемов в зимний, весенний, летний и осенний период. Выполнить работу исполнитель контракта должен к 20 мая 2020 года.

Напомним, действующие нормы накопления твердых коммунальных отходов в нашем регионе установлены приказом управления ТЭК и ЖКХ области от 10 мая 2017 года. Сейчас жители областного центра платят за мусор исходя из нормы накопления 0,2 куб. м. в месяц для многоквартирных домов и 0,23 куб. м. в месяц – для частного сектора. В селах и городах с меньшим населением норматив варьируется от 0,13 до 0,19 куб. м. в месяц.

Еще один тендер, также объявленный Управлением ТЭК и ЖКХ, касается работ по корректировке информационной системы «Электронная модель территориальной схемы Тамбовской области по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами». За выполнение этой работы готовы заплатить 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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