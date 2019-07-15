2019-07-15T18:00:05+03:00
Общество

Горячая вода 16 июля вернется в дома мичуринцев, проживающих в микрорайоне «Прогресс»

Ее не было в течение двух недель
Ксения АЛЕШИНА
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Напомним, что в микрорайоне «Прогресс» города Мичуринска вот уже две недели нет горячей воды в 62-ух многоквартирных домах. Это произошло из-за порывов на тепловых сетях и утечек ресурса (160 кубометров в сутки).

Стало известно, что 16 июля завод «Прогресс», который является поставщиком тепловой энергии, возобновит подачу ресурса для первой очереди многоэтажек в районе Липецкого шоссе.

- В этой части города уже проведены гидравлические испытания, по результатам которых на сетях обнаружено четыре порыва. Сотрудники «Тамбовской сетевой компании» приняли экстренные меры по их устранению. Завтра подача горячей воды будет восстановлена, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска. - Согласно графику гидравлических испытаний, в ближайшие дни проверку пройдут сети, по которым подается ресурс для второй части домов микрорайона «Прогресс» (улицы Киевская, Лермонтова, Мартовская, Серафимовича).

Как говорят в администрации наукограда, горячее водоснабжение будет поступать в многоэтажки поочередно в зависимости от обследуемого участка.

Читайте также: В Мичуринске жители домов в районе «Прогресса» две недели сидят без горячей воды

ИСТОЧНИК KP.RU

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