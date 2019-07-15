Тамбовчанин обокрал столярный цех в Московской области

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-15T17:29:34+03:00

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43-летний житель Тамбовской области похитил строительные инструменты на сумму более чем 110 тысяч из столярного цеха, расположенного в деревне Мартемьяново Московской области. Сообщение о краже в дежурную часть Апрелевского отделения полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило от 31-летнего москвича.

В результате оперативно-розыскных мероприятий тамбовчанин был задержан полицейскими. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU