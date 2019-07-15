Мошенники похитили с карты тамбовчанки 16 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-15T16:11:23+03:00

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11 июля в 18:20 на мобильный телефон 37-летней жительницы Тамбова позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил женщине, что с ее карты кто-то пытался незаконно похитить деньги. И что теперь необходимо в срочном порядке перевести все ее сбережения на другой счет. Все хлопоты в этом вопросе берет на себя банк, а тамбовчанке нужно просто сообщить коды доступа к карте, чтобы быстро перевести деньги.

- Наивная женщина, несмотря на то, что было предупреждена полицией о подобных фактах мошенничества, поверила злоумышленнику и сообщила ему персональные данные своей карты. После этого ей пришло смс-уведомление о том, что с ее карты списаны все имеющиеся денежные средства - 15 тысяч 899 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Напрасно она пыталась связаться с мнимым сотрудником банка - его телефон был заблокирован.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU