На двух ж/д станциях в Тамбовской области нарушают права инвалидов

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-15T15:44:30+03:00

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Мичуринская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов на железнодорожных вокзалах станций Никифоровка и Избердей.

Было установлено, что входы в вокзалы не оборудованы для маломобильных пассажиров, основные пути движения не имеют тактильных наземных указателей для пассажиров с недостатками зрения, также отсутствует тактильная информационная мнемосхема.

- По выявленным нарушениям прокурором в отношении должностных лиц Мичуринской дистанции гражданских сооружений вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры», начальнику предприятия внесено представление, - сообщает Мичуринская транспортная прокуратура.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU