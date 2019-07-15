2019-07-15T15:15:08+03:00
Общество

Мичуринский чиновник покорил Эльбрус

На это ему потребовалось больше недели
Ксения АЛЕШИНА
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На вершине горы Александр Коростелев развернул флагиНа вершине горы Александр Коростелев развернул флагиФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Мичуринска Александр Коростелев совместно со спортсменами наукограда совершил восхождение на гору Эльбрус, которое длилось больше недели.

- На вершине горы Александр Коростелев развернул флаги города Мичуринска, отдела по физической культуре и спорту, ВФСК «ГТО», - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Напомним, что гора Эльбрус (5642 метра над уровнем моря) является высочайшей вершиной Европы и России и входит в каталог семи самых высоких объектов планеты Земля «Семь вершин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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