Мичуринский чиновник покорил Эльбрус

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-15T15:15:08+03:00

На это ему потребовалось больше недели

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Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Мичуринска Александр Коростелев совместно со спортсменами наукограда совершил восхождение на гору Эльбрус, которое длилось больше недели.

- На вершине горы Александр Коростелев развернул флаги города Мичуринска, отдела по физической культуре и спорту, ВФСК «ГТО», - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Напомним, что гора Эльбрус (5642 метра над уровнем моря) является высочайшей вершиной Европы и России и входит в каталог семи самых высоких объектов планеты Земля «Семь вершин».

ИСТОЧНИК KP.RU