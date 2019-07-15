Тамбовчанин получил «условку» за сбыт фальшивой пятитысячной купюры

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-15T14:43:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове суд вынес приговор в отношении 26 – летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации».

Как установил суд, 5 января текущего года обвиняемый получил в Москве от неустановленного лица в счет оплаты товара поддельную пятитысячную купюру. По прибытию в Тамбов в одном из сетевых магазинов мужчина узнал, что она является поддельной. Тем не менее, злоумышленник решил сбыть ее, расплатившись за поставленный ему товар.

Поставщик товара засомневался в подлинности купюры и обратился в один из магазинов областного центра, где после проверки денег на специальном аппарате его сомнения подтвердились. Купюра была изъята из оборота сотрудниками полиции.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговором злоумышленника к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU