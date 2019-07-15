В одном из районов Тамбовщины мужчину признали виновным в смерти супруги

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-15T13:46:49+03:00

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Суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Никифоровского района. Его признали виновным в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установлено следствием и судом, вечером, 26 декабря прошлого года, осужденный во время ссоры с супругой в очередной раз стал обвинять ее в том, что она систематически употребляет алкоголь, а также не занимается воспитанием детей и домашними делами. Муж избил жену, и она скончалась от полученных травм головы через несколько дней скончалась дома накануне своего дня рождения. Ей должно было исполниться 28 лет.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение супруге телесных повреждений, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU