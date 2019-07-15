В Тамбовской области 20-летний парень угнал у женщины «Оку»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-15T13:14:22+03:00

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За минувшие сутки полицейские города Рассказово раскрыли угон машины, совершенный 30 июня. 33-летняя женщина припарковала свой автомобиль «ВАЗ 1113» (Ока) на улице Советской, забыв закрыть дверь. Этим воспользовался злоумышленник, который свободно проник в салон.

Полицейскими с места угона были изъяты следы протекторов шин. Также стражи порядка опросили соседей потерпевшей и всех возможных свидетелей. В ходе розыска сотрудники полиции нашли угнанную «Оку». Было установлено, что угон совершил 20-летний житель города Рассказово. Парня задержали и доставили в отдел полиции.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU