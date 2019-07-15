Тамбовчанку, уклонившуюся от уплаты алиментов, приговорили к исправительным работам

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-15T12:49:28+03:00

Женщина задолжала своей дочери более 130 тысяч рублей

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Кирсановский районный суд вынес приговор в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

Установлено, что по решению суда женщина должна была ежемесячно уплачивать алименты на содержание своей дочери в размере 1/2 части величины прожиточного минимума, который установлен в Тамбовской области.

Однако горе-мать за период с ноября 2018 по февраль 2019 от уплаты алиментов уклонилась, за что в декабре ее привлекли к административной ответственности. У нее образовалась задолженность более чем в 130 тысяч рублей и женщина никаких мер не предпринимала.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мать-неплательщицу к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства, - прокомментировали в пресс—службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU