В Мичуринске жители домов в районе «Прогресса» две недели сидят без горячей воды

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-15T12:15:05+03:00

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Горячей воды в домах жителей Мичуринска, получающих тепло от котельной завода «Прогресс», нет уже две недели. Этот вопрос был поднят на уровне руководства города. В администрации сообщают, что основная причина длительного отсутствия ресурса связана с порывами на внешней тепловой сети и поиске новых мест аварии.

- Приборы учета после устранения трех порывов в течение минувшей недели продолжают уверенно фиксировать утечку теплоносителя – не менее 160 кубометров в сутки, - рассказывают в пресс-службе администрации наукограда.

Сотрудники ТСК не смогли обнаружить последний порыв при обследовании теплотрасс, запорной арматуры и теплокамер. Сеть отличается высокой изношенностью, капитально отремонтировано только 30% коммуникаций в этом районе и из-за этого трубы рвутся даже при рабочем давлении.

В администрации Мичуринска по поручению главы города Максима Харникова его заместитель Василий Малюков провел совещание с привлечением всех заинтересованных сторон. Был разработан график проведения гидравлических испытаний и принято решение об обследовании каждого участка магистральной сети в отдельности.

- В связи с этим в многоэтажки горячее водоснабжение будет поступать поочередно в зависимости от обследуемого участка. После проведения всех этих мероприятий подача горячей воды будет возобновлена, - комментируют в администрации Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU