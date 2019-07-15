2019-07-15T11:47:11+03:00
Происшествия

В Тамбовской области молодая девушка на иномарке попала в аварию

Она не справилась с управлением
Ксения АЛЕШИНА
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Пострадали водитель иномарки и ее пассажирПострадали водитель иномарки и ее пассажирФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла в минувшее воскресенье, 14 июля, в половину десятого утра на 91-м километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. 18-летняя девушка на автомобиле «Форд Фокус» по неустановленной причине не справилась с управлением и допустила опрокидывание иномарки в кювет.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Форд Фокус», 47-летняя женщина , получили телесные повреждения и были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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