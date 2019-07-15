Житель Тамбовщины украл из сельского магазина деньги и алкоголь

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-15T11:13:29+03:00

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К участковому уполномоченному полиции села Чуево-Алабушка Уваровского района 13 июля обратилась продавец магазина «Продукты» с сообщением о взломе двери и краже товара.

Придя утром на работу, женщина обнаружила, что замок на двери торговой точки, которая располагается на улице Попова, взломан. Войдя внутрь, она также заметила, что из кассы пропало восемь тысяч рублей, а с полок похищена алкогольная продукция.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МОМВД «Уваровский». Полицейские опросили всех возможных свидетелей и людей, чьи дома находятся рядом с магазином. Стражам порядка удалось раскрыть кражу «по горячим следам». Было установлено, что ее совершил 25-летний местный житель. При помощи топора молодой человек взломал замки на двери сельского магазина, похитил деньги и алкоголь.

- В настоящее время он вину свою признал, возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU